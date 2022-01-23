Африка визначила 5 останніх пар, які поборються за вихід на чемпіонату світу 2022 року.

Відбулося жеребкування 3 раунду, який підсумує відбір на Чорному континенті.

Кубок Африки: сформовано сітку плей-офф – Салах і Мане можуть зустрітися лише у фіналі, три фаворити на титул

Єгипет – Сенегал

Камерун – Алжир

Нігерія – Гана

ДР Конго – Марокко

Малі – Туніс

Поєдинки між командами відбудуться 24 і 29 березня цього року. Зустріч Єгипту і Сенегала подарує дербі зірок Ліверпуля – Мохамед Салах або Садьйо Мане не поїдуть у Катар.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами