ЧС-2022: Африка провела жеребкування останнього раунду відбору – Мане або Салах не поїдуть в Катар
13:10 - Читать на русском
Африка визначила 5 останніх пар, які поборються за вихід на чемпіонату світу 2022 року.
Відбулося жеребкування 3 раунду, який підсумує відбір на Чорному континенті.
Кубок Африки: сформовано сітку плей-офф – Салах і Мане можуть зустрітися лише у фіналі, три фаворити на титул
Єгипет – Сенегал
Камерун – Алжир
Нігерія – Гана
ДР Конго – Марокко
Малі – Туніс
Поєдинки між командами відбудуться 24 і 29 березня цього року. Зустріч Єгипту і Сенегала подарує дербі зірок Ліверпуля – Мохамед Салах або Садьйо Мане не поїдуть у Катар.
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