Дортмундці у разі домашньої перемоги над Вердером піднялись би на першу позицію в Бундеслізі. Щоправда, за підсумками туру "джмелі" могли б повернутись на четверту, але то вже таке: головне – не відставати. У бременців же ситуація була скрутнішою, адже вони тримались у двох очках від зони перехідних матчів.

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На жаль для "музик", гра у них не пішла. Підопічні Оле Вернера завдали лишень шість ударів по воротах, з яких тільки один поцілив у площину. Сумарна гострота атак Вердера потягнула на мізерні 0,44 очікуваних голи. Борусія була значно активнішою (58% володіння) й небезпечнішою (20 ударів, 5 у площину, 2,32 xG).

Втім, із реалізацією виникли проблеми. Відкрити рахунок господарям вдалося аж на 67-й хвилині зусиллями Брандта. Джан виконав розрізну передачу, центрбеки її проспали, а Юліан вийшов віч-на-віч – 1:0! Ось так він відсвяткував свій 300-й матч у Бундеслізі. У віці 27 років і 171 дня Брандт став третім наймолодшим футболістом, якому вдалося подолати цей показник.

Його гол виявився єдиним у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу дортмундської Борусії. Підопічні Едіна Терзіча бодай на добу захоплюють лідерство у чемпіонаті.

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