"Не знаю, які були проблеми у Шведа, але вони були, якщо він до певного часу грав вкрай рідко. Ось що значить виправити помилки. Все відразу стало на свої місця.

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Відтоді, як півзахисник почав регулярно з'являтися на полі, його команда виграла шість матчів з семи. А в останньому поєдинку проти Васланд-Беверена Швед став головним героєм, причому, його другий забитий м'яч у грі, в компенсований час, виявився переможним.

Я не виключаю такого варіанту, що кількість українських футболістів в чемпіонаті Бельгії збільшиться. Тут давно стежать за українським чемпіонатом. Тим більше, що наші футболісти непогано приживаються", – цитує Ящука Команда 1.

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