"Не знаю, какие были проблемы у Шведа, но они были, если он до поры до времени играл крайне редко. Вот что значит исправить ошибки. Все сразу стало на свои места.

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С тех пор как полузащитник начал регулярно появляться на поле, его команда выиграла шесть матчей из семи. А в последнем поединке против Васланд-Беверена Швед стал главным героем, причем, его второй забитый мяч в игре, в компенсированное время, оказался победным.

Я не исключаю такого варианта, что количество украинских футболистов в чемпионате Бельгии увеличится. Здесь давно следят за украинским чемпионатом. Тем более, что наши футболисты неплохо приживаются", – цитирует Ящука Команда 1.

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