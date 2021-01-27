Швед оформив дубль плюс гольовий пас у матчі чемпіонату Бельгії проти Васланд-Беверена. Після річного ігнору від Ніла Леннона в Селтіку та не менших проблем у Мехелені, де головний тренер публічно і вкрай жорстко вичитував 23-річного українця, пішов раптовий прогрес, якого вже й не чекали. Переможний гол Шведа Мускрону наприкінці 2020 року став непоганим таким анонсом. Так, наразі екс-лідер Карпат забиває лише борцям за виживання. Але і його нинішній клуб ще у грудні опинився на 3-очковій відстані від останнього місця. І схоже, саме прозріння Мар'яна допомогло почати вражаючу серію.

"Якщо ти хочеш бути одинаком – йди грати в більярд": як у Шведа виникли грандіозні проблеми в Мехелені – що відбувається?

"Жовто-червоні" виграли 6 з останніх 7 матчів у першості Бельгії. Від безпорадного аутсайдера до борця за єврокубковий плей-офф – такий шлях пройшла команда українця за якийсь місяць. "Швед спаситель", – лунає на перших шпальтах бельгійських газет. Gazet van Antwerpen називає вінгера збірної України головним переможцем матчу, який вириває 3 очки в компенсований час у грі, де його партнери самі собі створили проблеми і розтринькали велику перевагу. Видання відзначає, що якби не єдина за цей період поразка від Стандарда, Мехелен перевершив би свою історичну серію з 6 поспіль тріумфів у рамках елітного дивізіону з 1991 року, коли навіть вдалося стати віце-чемпіонами.

Абсолютно найкращий, зокрема, і за версією WhoScored (9,1): 7 ударів, 3 створені моменти, обидва влучання у площину воріт – смертельні для суперника. Найбільше серед гравців середньої та атакувальної лінії обох команд контактував з м'ячем (56). Нікого не збивали частіше (заробив на собі 3 фоли). Ба більше, український вінгер ще й примудрився стати найкращим за кількістю відбирань (3). Пристойна і точність пасу при постійних загостреннях (83,3%), хоча його партнер по креативу Мрабті (87,1%) показує, що є місце для розвитку.

Voetbalkrant захоплюється тим, як Швед комбінує у парі з півзахисником збірної Швеції Керімом Мрабті: "Малінва" працює набагато краще, ніж на старті сезону. Вражає, наскільки добре Швед і Мрабті знаходять один одного. Українець віддав ідеальний глибокий пас, а потім двічі дуже красиво завершив моменти голами після швидких атак. З дуплетом голів та асистом Шведа не потрібно довго шукати гравця матчу". На сайті порталу фанати вже кричать, що бачать його в основі місцевого гранда Андерлехта та хочуть футболку українця.

Вболівальники зацінили зміну підходу Мар'яна, який здавався надто егоїстичним у минулих іграх, а тепер став більше ділитися з партнерами. "Він має швидкість, здатність забивати і є нашим найкращим гравцем у ситуаціях 1 на 1". Вони вже не сумніваються: "Потрібно викуповувати контракт або брати ще на рік в оренду". Трансфермаркт понизив вартість Шведа до якихось 650 тисяч євро, однак Селтік віддав за нього Карпатам цілих 2 мільйони і навряд чи захоче втрачати гроші. Хоча все в руках його нинішніх босів: шотландці погодилися на опцію викупу гравця після завершення оренди в бельгійський клуб.

"Здається, я ніколи не бачив того, що за останні тижні. Ця чиста швидкість, ця гострота дій. Що за фланговий гравець. Один Швед нехай повертається автобусом, решта команди – пішки. Яка ж слабка друга половина. Знову! Дякую, Швед – перевернув катастрофічний кінець матчу і заніс нам 3 очки сьогодні". З'являються уже й великі мрії про нові злети: "Якщо підсилити команду надійним центральним захисником та забивним нападником, можемо з допомогою українця поборотися за топ-4".

Radio Reflex придумало Шведу нове прізвисько: "Уже вдруге за місяць приніс команді перемогу на фінішному відрізку. А ще кілька тижнів тому його паплюжили в Мехелені за незацікавлене ставлення до роботи в команді. Та згодом частково саме завдяки сильним виступам Шведа Ракети команда підcкочила на 10 місце, відстаючи лише на 3 очки від 6-го. Натомість відрив від зони вильоту становить уже 10 балів". Nieuwsblad вихваляє "безумовно, божевільну гру Шведа – тріумфатора матчу". Тонкий перший гольовий удар, втрачений момент і фінальний постріл, який відправляє суперника все глибше на дно таблиці. "Новий талісман Мехелена", – а це вже роздає компліменти телеканал Eleven Sports.

Співають оди Мар'яну і його зіркові партнери. Ігор де Камарго, екс-форвард збірної Бельгії, Хоффенхайма і Борусії М хвалить українця. Зокрема, 37-річний нападник радіє, що вдалося знайти потрібний перемикач у голові доволі замкнутого форварда, який майже не володіє англійською: "Він справді щасливий зараз. Це саме той хлопець, який сповна заслужив ці голи. Це непросто – виїхати за кордон, до Бельгії, де інший менталітет. Він встиг адаптуватися до змагань. Останнім часом Швед усвідомив, що потрібно робити. Ми з ним добряче поговорили. Наша команда чудово впоралася з ним".

Віце-капітан Мехелена Роб Схофс додає: "Як і в грі з Мускроном, він відіграв вирішальну роль. Швед демонструє чимало якості у грі з м’ячем. Він уже добряче піднявся за останні тижні, просто розцвів. Це можете побачити і ви: на полі він завжди намагається знайти свій момент, але також починає помічати нас, своїх товаришів по команді. Він вирішує долю поєдинків, важливий через свої голи та хорошу гру. Такі його дії потрібні нам, адже ми знову і знову створюємо багато гольових нагод".

Звісно, Шведу ще потрібно багато попрацювати, аби підкріпити свій новий статус "абсолютної перлини" у середовищі фанатів Мехелена і претендувати на повернення до збірної, де зіграв поки лише 2 товариські матчі. Та він уже пройшов чималий шлях. Якщо продовжить у тому ж продуктивному дусі, Шевченко може довірити місце на Євро-2020. Щоправда, конкуренція серед вінгерів усе ще висока. Ветерани не планують здавати позиції, молоді претенденти тримають марку.

У Бельгії Мар'ян нерідко опиняється на позиції лівого вінгера, хоча раніше частіше виступав на правому крилі атаки. Його універсальність і подальші успіхи на європейських полях можуть стати вирішальним козирем. Ну, а поки констатуємо: завівся він саме вчасно, аби спробувати встигнути застрибнути в останній Євро-вагон. Як мінімум головний тренер Мехелена, який раніше дуже нарікав на поведінку українця, тепер розкриває великі плани на нього: "Було б чудово залишити цього Шведа на постійній основі".

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