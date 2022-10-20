Півзахисник Динамо Микола Шапаренко хвилюється за своїх близьких, які не покинули рідну Донеччину і опинилися в руках росіян.

"Рідні жили поряд з Волновахою, там годину-півтори на машині їхати. Але від мого селища, Великої Новосілки, залишилося відсотків 20. Воно було окуповане, а потім перед спарингом збірної України з Емполі (17 травня) вийшла новина, що Велику Новосілку звільнили.

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Я татові казав виїздити звідти ще до початку війни, бо вже з'являлись повідомлення, що вона буде. Кликав до себе у Київ, мовляв, побудете тиждень-два. Якщо все швидко закінчиться, то повернетесь додому. Але він відповів: "Ні-ні, нічого не буде". Навіть з початком війни вони не хотіли їхати, покидати домівку. Поки будинком добряче не трусонуло, то не збиралися і не їхали.

А зараз у мене дядько в окупації десь під Новосілкою. Рідний брат тата. Каже, що орки просто на танках в магазин їздять. Усе, що бачимо про них по телевізору – правда. Вони просто нелюди", – сказав Шапаренко в інтерв'ю Владі Седан.

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