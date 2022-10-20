"Родные жили рядом с Волновахой, там час-полтора на машине ехать. Но от моего поселка, Большой Новоселки, осталось процентов 20. Оно было оккупировано, а затем перед спаррингом сборной Украины с Эмполи (17 мая) вышла новость, что Большую Новоселку освободили.

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Я отцу говорил выезжать оттуда еще до начала войны, потому что уже появлялись сообщения, что она будет. Звал к себе в Киев, мол, побудете неделю-две. Если все скоро закончится, то вернетесь домой. Но он ответил: "Нет-нет, ничего не будет". Даже с началом войны они не хотели уезжать, покидать дом. Пока домом не тряхнуло, то не собирались и не ехали.

А сейчас у меня дядя в оккупации где-то под Новоселкой. Родной брат папы. Говорит, что орки прямо на танках в магазин ездят. Все, что видим о них по телевизору – правда. Они просто нелюди", – сказал Шапаренко в интервью Владе Седан.

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