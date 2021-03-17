У боротьбі за вихід у чвертьфінал другого за силою євротурніру "гірники" не зможуть розраховувати на підтримку уболівальників.

Другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Ромою відбудеться за порожніх трибун, повідомляє Офіційний портал Києва.

Шахтар – Рома: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Рішення про заборону доступу глядачів на футбольні матчі, у тому числі міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться завтра, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало