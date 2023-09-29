УЄФА у своєму Твіттері привітав Андрія Шевченка з 47-річчям, пригадавши його голи у єврокубках.

Шевченко увійшов у топ-20 найкращих гравців 2000-х за версією FourFourTwo

Попри виступи за Мілан та Челсі, у ролику вирішили продемонструвати голеадорські здібності володаря "Золотого м'яча" виключно у часи виступів за Динамо.

Нагадаємо, за свою кар'єру Шевченко встиг стати з Динамо 5-разовим чемпіоном України, тричі завоювати Кубок України і один раз Суперкубок країни. У складі Мілана він по разу вигравав Серію А, Кубок та Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, а з Челсі здобував Кубок Англії та Кубок ліги. Зі збірною України виходив у чвертьфінал чемпіонату світу 2006 року.

Після завершення кар'єри гравця спробував себе на тренерській ниві – успішно працював зі збірною України і зазнав провалу з Дженоа. Напередодні він став позаштатним радником Президента України Володимира Зеленського.

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