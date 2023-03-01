Омонія вийшла в півфінал Кубка Кіпру – Безус забив вирішальний гол на 90+8, Бєсєдін не дограв матч до кінця
Омонія перемогла АПОЕЛ, забивши другий гол у компенсований час, та здобула путівку до півфіналу Кубка Кіпру. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".
Кубок Кіпру 2022/23, 2-й матч
АПОЕЛ – Омонія – 0:2 (перший матч – 2:1)
Голи: Ансаріфард, 12, Безус, 90+8, (пен.)
В першому поєдинку АПОЕЛ здобув перемогу з рахунком 2:1, але Омонія її нівелювала в стартові 12 хвилин завдяки голу Ансаріфарда. До слова, Бєсєдін вийшов зі старту, тоді як Роман Безус залишився на заміні. До перерви команди не забивали, а Артем, окрім втраченого моменту, отримав жовту картку.
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У другому таймі команди грали досить рівно. На 79 хвилині Бєсєдін поступився місцем на полі Безусу, і саме ця заміна стала ключовою. В компенсований час Омонія заробила пенальті, а Роман реалізував його, вирішивши долю путівки в 1/2 фіналу без екстратаймів.
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