Омонія перемогла АПОЕЛ, забивши другий гол у компенсований час, та здобула путівку до півфіналу Кубка Кіпру. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Кубок Кіпру 2022/23, 2-й матч

АПОЕЛ – Омонія – 0:2 (перший матч – 2:1)

Голи: Ансаріфард, 12, Безус, 90+8, (пен.)

В першому поєдинку АПОЕЛ здобув перемогу з рахунком 2:1, але Омонія її нівелювала в стартові 12 хвилин завдяки голу Ансаріфарда. До слова, Бєсєдін вийшов зі старту, тоді як Роман Безус залишився на заміні. До перерви команди не забивали, а Артем, окрім втраченого моменту, отримав жовту картку.

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У другому таймі команди грали досить рівно. На 79 хвилині Бєсєдін поступився місцем на полі Безусу, і саме ця заміна стала ключовою. В компенсований час Омонія заробила пенальті, а Роман реалізував його, вирішивши долю путівки в 1/2 фіналу без екстратаймів.

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? Το 0-2 ο Μπεζούς στο 90'+8! pic.twitter.com/QKMwsC3rBm — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) March 1, 2023