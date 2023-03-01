Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров попередив, що Андрій Ярмоленко не зіграє у завтрашньому матчі проти Аль-Фуджайри.

"Ярмоленко зазнав травми у Суперкубку. Ми будемо працювати над тим, щоб повернути його якнайшвидше. Розумієте, деякі травми вимагають часу, щоб гравець повністю відновився від них.

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Лікарі стежать за станом Андрія і згодом визначать дату його повернення. Попередній матч виявився дуже складним через погодні умови, особливо в другому таймі", – цитує Реброва прес-служба Аль-Айна.

Пошкодження Ярмоленка може виявитися проблемою і для збірної України. 33-річному капітану потрібно відновитися та набрати форму до 26 березня, коли гостьовим матчем проти Англії розпочнеться відбір Євро-2024.

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