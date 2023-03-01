Омония вышла в полуфинал Кубка Кипра – Безус забил решающий гол на 90+8, Беседин не доиграл матч до конца
Омония победила АПОЭЛ, забив второй гол в компенсированное время, и добыла путевку в полуфинал Кубка Кипра. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Кубок Кипра 2022/23, 2-й матч
АПОЭЛ – Омония – 0:2
Голы: Ансарифорд, 12, Безус, 90+8, (пен.)
В первом поединке АПОЭЛ одержал победу со счетом 2:1, но Омония ее нивелировала в стартовые 12 минут благодаря голу Ансарифарда. К слову, Беседин вышел из старта, тогда как Роман Безус остался на замене. До перерыва команды не забивали, а Артем, кроме упущенного момента, получил желтую карточку.
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Во втором тайме команды играли достаточно ровно. На 79 минуте Беседин уступил место на поле Безусу, и именно эта замена стала ключевой. В компенсированное время Омония заработала пенальти, а Роман реализовал его, решив судьбу путевки в 1/2 финала без экстратаймов.
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