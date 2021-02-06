Сейнайокі здобув мінімальну перемогу над Оулу завдяки точному пострілу Дениса Олійника у матчі Кубка Фінляндії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Фінляндії 2021, група C.

ОУЛУ – Сейнайокі – 0:1

Гол: Олійник, 16

Сейнайокі у своєму першому офіційному матчі у 2021 році обіграв ОУЛУ в Кубку Фінляндії. Відзначимо, що турнір проходить у форматі груповий етап та плей-офф. Єдиним голом у поєдинку відзначився Олійник, який головою замкнув подачу Мурільйо з флангу.

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Втім, ОУЛУ також міг відігратись, проте їхній гол був скасований через офсайд. У другій половину Сейнайокі контролював м'яч, проте ледь не пропустив на останніх хвилинах – стійка врятувала команду українця. Таким чином, Сейнайокі разом з КуПС набрав по 3 очки та очолює групу C.

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