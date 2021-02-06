Сейнайоки одержал минимальную победу над ОУЛУ благодаря точному выстрелу Дениса Олейника в матче Кубка Финляндии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Финляндии 2021, група C.

ОУЛУ – Сейнайоки – 0:1

Гол: Олейник, 16

Сейнайоки в своем первом официальном матче в 2021 году обыграл ОУЛУ в Кубке Финляндии. Отметим, что турнир проходит в формате групповой этап и плей-офф. Единственным голом в поединке отметился Олейник, который головой замкнул подачу Мурильо с фланга.

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Впрочем, Оулу также мог отыграться, однако их гол был отменен из-за офсайда. Во второй половине Сейнайоки контролировал мяч, однако едва не пропустил на последних минутах – стойка спасла команду украинца. Таким образом, Сейнайоки вместе с КуПС набрал по 3 очка и возглавляет группу C.

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