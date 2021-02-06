Вже на 9-й хвилині Фахад аль-Муваллад застав зненацька Коваля, коли замість навісу до штрафного пробив по воротах.

Коваль не пропустив з пенальті у компенсований час, але його Аль-Фатех програв напружену дуель

М'яч по високій дузі залетів "за вуха" українському кіперу, чим нагадав знаменитий гол Роналдінью у ворота Девіда Сімена на ЧС-2002. Коваль досить дивно зіграв у епізоді, втративши рівновагу і впавши на газон. Цей гол став першим у поєдинку, який завершився розгромною поразкою Аль-Фатеха (4:1).

До слова, Коваль провів 17 матчів у поточному сезоні у складі Аль-Фатеха, пропустивши в них аж 29 голів.

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