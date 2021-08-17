Вінгер "молотків" Андрій Ярмоленко набирає оптимальні кондиції після Євро-2020 у матчах за молодіжну команду.

Англійська Прем'єр-ліга 2, 1-й тур

Вест Хем U-23 – Арсенал U-23 – 6:1

Голи: Одубенко, 13, Окофлекс, 58, 68, 78, Ковентрі, 59, Неверс, 85 – Азіз, 90+3 (пен)

31-річний футболіст вийшов зі стартових хвилин на поєдинок 1-го туру. Перший результативний пас Ярмоленка, який більше схожий на невдалу спробу обробити м'яч, допоміг відзначитись Одубенку й розпочати погром.

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Загалом "молотки" забили аж 6 м'ячів, а Андрій двічі асистував. Другий пас українець віддав п'ятою на Окофлекса, а той розібрався з оборонцем і пробив у дальній кут. Молодіжна команда Арсенала відповіла лише одним голом з пенальті вже у доданий арбітром час.

Андрій Ярмоленко провів на полі 71 хвилину, після чого його замінив Честерс. До цього вінгер збірної України на 4 хвилини виходив у матчі 1-го туру АПЛ проти Ньюкасла (4:2).

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Відеоогляд поєдинку з асистами Ярмоленка: