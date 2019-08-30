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Олівер Кан стане новим генеральним директором Баварії

11:49 209 Читать на русском
Олівер Кан стане новим генеральним директором Баварії
Олівер Кан / Баварія

Легендарний екс-голкіпер Баварії Олівер Кан стане генеральним директором клубу у 2022 році.

Колишній голкіпер Баварії Олівер Кан замінить Карла-Хайнца Румменігге на посаді очільника ради директорів мюнхенців.

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Контракт з Каном набере чинності на початку 2022 року, повідомляє офіційний твіттер Баварії. Нагадаємо, нещодавно з посади президента німецького клубу пішов Улі Хьонесс.

Зауважимо, що Кан виступав за Баварію з 1994-го по 2008-й рік. За цей час легендарний голкіпер зіграв 632 матчі, пропустив 592 голи та відстояв на нуль 247 ігор.

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Теги
Олівер Кан Карл-Хайнц Румменігге Баварія Баварія Німеччина
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