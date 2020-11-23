"Олімпійський відпочиватиме": Поворознюк анонсував будівництво нового стадіону Інгульця
Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про будівництво нового стадіону.
"Стадіон так довго будується, тому що проект вже вшосте переробляється. Два проектанти, які робили, вже "втопилися". Нервовий стрес не витримували, говорили, що за все життя ніколи в такому ритмі не працювали. А я інакше працювати не можу.
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Вихід футболістів на поле у нас буде найбільш суперовий. Олімпійський буде відпочивати. Я зараз тут таке накручу, таке придумаю. Страхітливе фото, де в падінні ми забиваємо гол. Щоб гравці суперника дивилися і вже боялися, розуміли, що тут буде бій", – зазначив Поворознюк в коментарі програмі Великий футбол.
Зазначимо, що Інгулець вперше у своїй історії вийшов до УПЛ у сезоні 2020/21, проте не здобули жодної перемоги у вищому дивізіоні і з 7 очками перебуває на 12 місці.
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