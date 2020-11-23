"Стадіон так довго будується, тому що проект вже вшосте переробляється. Два проектанти, які робили, вже "втопилися". Нервовий стрес не витримували, говорили, що за все життя ніколи в такому ритмі не працювали. А я інакше працювати не можу.

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Вихід футболістів на поле у нас буде найбільш суперовий. Олімпійський буде відпочивати. Я зараз тут таке накручу, таке придумаю. Страхітливе фото, де в падінні ми забиваємо гол. Щоб гравці суперника дивилися і вже боялися, розуміли, що тут буде бій", – зазначив Поворознюк в коментарі програмі Великий футбол.

Зазначимо, що Інгулець вперше у своїй історії вийшов до УПЛ у сезоні 2020/21, проте не здобули жодної перемоги у вищому дивізіоні і з 7 очками перебуває на 12 місці.

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