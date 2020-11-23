Півзахисник Динамо Віталій Буяльський відреагував на забитий м'яч Дениса Гармаша в поєдинку проти Інгульця.

"Денис всім дякує, навіть якщо не забиває. На його позиції голи – не основне. Він багато відповідає за гру команди та за контроль м'яча. Це в першу чергу. А голи самі прийдуть", – сказав Віталій Буяльський у коментарі Футбол News.

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Зауважимо, гол Гармаша був першим у зустрічі. Другий м'яч до свого активу записав Шапаренко, а Динамо у підсумку переграло Інгулець з рахунком 2:0.

Після 10 турів кияни лідирують в УПЛ, випереджаючи Шахтар на 3 пункти. Клуб із Петрового розташувався дванадцятим.

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