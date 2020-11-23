"Стадион так долго строится, потому что проект уже в шестой раз перерабатывается. Два проектанта, которые делали, уже "утонули". Нервный стресс не выдерживали, говорили, что за всю жизнь никогда в таком ритме не работали. А я иначе работать не могу.

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Выход футболистов на поле у нас будет самый суперовый. Олимпийский будет отдыхать. Я сейчас тут такого наворочу, такое придумаю. Устрашающее фото, где в падении мы забиваем гол. Чтобы игроки соперника смотрели и уже боялись, понимали, что здесь будет бой", – отметил Поворознюк в комментарии программе Великий футбол.

Отметим, что Ингулец впервые в своей истории вышел в УПЛ в сезоне 2020/21, однако не одержали ни одной победы в высшем дивизионе и с 7 очками находится на 12 месте.

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