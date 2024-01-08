Низка футболістів долучилася до боротьби за те, щоб терористи не мали представництва на Олімпійських іграх 2024 року.

Чинні та колишні футболісти збірної України U-21 закликали не допустити до участі в Олімпіаді спортсменів, які завдяки своїм здобуткам прославляють країну-терористку. Два десятки гравців підписали лист до президента Франції, міністра спорту цієї країни, мера Парижа та голови організаційного комітету ОІ-2024.

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У листі не просто просять не допустити росіян до змагань, а наведені конкретні факти підтримки воєнних дій на території України російськими спортсменами, які здобули ліцензії на майбутні Олімпійські ігри, повідомляє Base of Ukrainian sports. З текстом листа і повним списком підписантів можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, футбольна збірна України вперше зіграє на Олімпійському футбольному турнірі. Ігри у Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Ліцензію для цього здобула наша команда U-21, діставшись до півфіналу молодіжного Євро-2023.

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