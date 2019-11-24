Олімпік у вольовому стилі переграв Карпати та піднявся у топ-6 УПЛ

Донецький Олімпік здолав львівські Карпати на виїзді (2:1) в рамках 15-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Особливий для керманича львів'ян Романа Санжара матч активніше розпочали Карпати. "Зелено-білі" намагалися чинити тиск із перших хвилин і завдяки цьому зуміли забити швидкий гол. Він, щоправда, вийшов курйозним. На 9-й хвилині Назарина наважився на удар метрів із 25-ти, а Кринський епічно пропустив м'яч поміж ніг.

Голкіпер Олімпіка пропустив курйозний гол поміж ніг ударом з 30-ти метрів

Пропущений гол на кілька хвилин вибив Олімпік із рівноваги. Цим цілком могли скористатися львів'яни, щоб розвинути свій успіх. Той же Назарина небезпечно навішував у район лінії воротарського майданчика, проте цього разу голкіпер донеччан зіграв надійно, парирувавши удар головою Деди.

Після цього підопічні Вісенте Гомеса вирівняли гру й почали нагнітати ситуацію поблизу володінь дебютанта "зелено-білих" Андрія Артима. Та на 26-й хвилині навіть 19-річний голкіпер господарів не зумів врятувати Карпати від пропущеного м'яча. Це Балашов із лівого флангу навісив, а Євген Цимбалюк виграв другий поверх і переправив м'яч у сітку – 1:1. Варто відзначити, що Артим традиційно для української воротарської школи залишився на лінії, а не пішов на перехоплення.

До кінця першого тайму пішла відкрита гра з обопільними нагодами забити. Так, удар "олімпійця" Кравчука в дев'ятку став здобиччю кіпера, дальній удар Назарини заблокував оборонець, а після пострілу Понде воротар гостей Кринський знову ледь не випустив м'яч у ворота. Супершанс львів'яни втратили на 41-й хвилині – Лях бив напевне метрів із 10-ти, але ледь не зламав перекладину. Олімпік покарав Карпати майже відразу: Захедітабар Шахаб отримав пас від Кравчука в штрафному й з гострого кута пробив верхом – Артим виявився неготовий.

Яскрава перша половина гри обіцяла цікавий другий тайм. Проте, другі 45 хвилин виявилися біднішими на цікаві моменти. Першої нагоди довелося чекати до 59-ї хвилини, коли Балашов із лівого краю вирвався на побачення з юним голкіпером львів'ян – дуель виграв Артим. А за хвилину воротар Карпат спокійно впіймав м'яч після непоганого удару Кравчука.

Тут же "закривати" поєдинок міг Шахаб, але його постріл Артим перевів на кутовий. Зрозумівши, що запахло смаженим, "зелено-білі" поступово відсунули гру від власних воріт. На 68-й хвилині Понде класно підробив м'яч п'ятою і обвідним ударом цілив у дальній кут – поруч зі стійкою. Далі настала черга серії кутових від Карпат, проте господарі, здається, більше хотіли намалювати пенальті для суддівської бригади, ніж зрівняти рахунок.

Поки львів'яни контролювали територію, Олімпік почав шукати власні нагоди в контратаках. Одна з них могла досягнути успіху, коли Балашов після виходу 3 в 4 бив на техніку під перекладину, але воротар із труднощами парирував м'яч на кутовий. Натомість контроль Карпат не допоміг господарям із кількістю моментів, адже донеччани "сіли" на власну половину поля і компактною грою в обороні перекрили фактично всі зони атаки суперника.

Попри величезне бажання та щось схоже на фінальний штурм, Карпати вирвати нічию так і не зуміли. Перемога у Львові дозволила Олімпіку набрати 18 очок і піднятися на 6-те місце. Тим часом "зелено-білі" залишилися 10-ми (11 пунктів), випереджаючи за додатковими показниками земляків із ФК Львів.

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