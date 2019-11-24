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Карпати – Олімпік: голкіпер гостей пропустив курйозний гол поміж ніг ударом з 30-ти метрів

15:11 419 Читать на русском
Карпати – Олімпік: голкіпер гостей пропустив курйозний гол поміж ніг ударом з 30-ти метрів
Єгор Назарина забив курйозний гол / ФК Карпати

Півзахисник львівських Карпат Єгор Назарина продовжує забивати за львів’ян. Хавбек відзначився курйозним голом у ворота Олімпіка.

9’ Єгор Назарина
 
Євген Цимбалюк 26’
Захедітабар Шахаб 45+2’
9’ Єгор Назарина
26’ Євген Цимбалюк
45+2’ Захедітабар Шахаб

У матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги львівські Карпати приймали на своєму полі донецький Олімпік. Вже на 9-й хвилині півзахисник "левів" Єгор Назарина зумів відкрити рахунок у матчі.

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Ростислав Лях, отримавши м’яч на межі штрафного майданчика, відпасував на Єгора і той потужно пробив низом з лівого флангу. М’яч летів прямо у руки Володимиру Кринському, однак в останній момент голкіпер Олімпіка не втримав шкіряного в руках, а м’яч пролетів йому поміж ніг.

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Теги
футбольні курйози Карпати - Олімпік Відеоновини Єгор Назарина Єгор Назарина Володимир Кринський Володимир Кринський Карпати Карпати Олімпік Олімпік
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