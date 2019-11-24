Колос здобув сенсаційну перемогу над Десною і перервав п'ятиматчеву програшну серію в УПЛ

В рамках матчу 15-го туру УПЛ Колос завдяки влучним ударам Володимира Лисенка та Арні Вільх'яльмссона впевнено переграв Десну (2:0).

Матч на Оболонь Арені розпочався трохи дивно – ковалівці неправильно розіграли м'яч у центрі, тому цю просту дію довелося виконувати двічі. Крім того, сонце на половині поля Колоса світило в очі футболістам, а також у телекамери. Не дивлячись на цю проблему, Десна відверто сильніше провела перші півгодини, створивши дебютний момент вже на 7-й хвилині – це Калітвінцев вистрілив по воротах внаслідок метушні у штрафному. Колос огризнувся неточним ударом головою у виконанні Лисенка, після чого надовго затих.

Десна ж продовжила тримати ініціативу, періодично загострюючи ситуацію на полі. Перший по-справжньому гольовий епізод стався на 14-й хвилині, коли Артем Фаворов у карному майданчику прийняв передачу від свого брата Дениса, класно розвернувся й потужно пробив під праву стійку – Волинець парирував! Він вже врятував і після дальнього пострілу Богданова на 16-й, витягнувши м'яч з-під поперечини. Колос у першій половині першого тайму зумів розродитися тільки ще одним кволим ударом Лисенка, однак потім ковалівці вирівняли гру.

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На 20-х хвилинах здавалося, що Колос буде лише відбиватися у надії на нульову нічию, однак Десна не сильно-то й тиснула. Розплата чернігівців за пасивність прийшла на 29-й хвилині: Лисенко у штрафному отримав передачу від Оріховського, шикарно прикрив м'яч корпусом і пробив з-під Імерекова – 1:0! Ще через три хвилини ковалівці ледь не забили другий гол: новачок Вільх'яльмссон завдав удар по воротах, Паст парирував перед собою, а Кожушко зіграв на добиванні – поперечина врятувала гостей!

Сіверяни прокинулися лише наприкінці першого тайму. Так, на 39-й хвилині Фаворов заробив стандарт, а Калітвінцев прямим ударом з нього запустив м'яч над дев'яткою. Також було кілька небезпечних атак без завершення, але і Колос не відсиджувався: на 41-й хвилині Лисенко опинився перед Пастом, але не зміг його перекинути, а на 43-й Кожушко з меж штрафного пробив повз ворота. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги ковалівців.

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Десна з поновленням поєдинку кинулася уперед, заробивши небезпечний стандарт на 47-й хвилині, однак Калітвінцев прямим ударом з нього влучив у стінку. За дві хвилини по цьому Гітченко замкнув подачу з кутового, пробивши головою у дальній кут – поруч з каркасом! Колос одразу провів атаку у відповідь, завершивши її передачею з флангу та потужним пострілом Вільх'яльмссона метрів з 11-ти – м'яч летів під праву стійку, однак Імереков у підкаті встиг його вибити.

На цьому команди не зупинялися. Чернігівці на 54-й хвилині запороли ще один стандарт (тепер у стінку пробив Богданов), а Кузик на 57-й змістився з флангу та завдав удару повз дальній кут. На 60-й черговий постріл з дистанції провів Богданов (в руки Волинцю), на що Колос відповів двома ударами Ільїна – перший пройшов з правого краю штрафного у ближній кут (Паст був на місці), а другий стався на 65-й після класної передачі Оріховського (повз ворота).

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Поступово підопічні Руслана Костишина набирали сміливості у своїх діях, в той час як Десна перестала загострювати ситуацію на полі. Зрештою, такий розклад вилився у закономірний другий гол ковалівців: Вільх'яльмссон на 72-й хвилині отримав передачу від Задої, увійшов на лівий край карного майданчика й пробив точнісінько у дальній нижній кут – 2:0! Олександр Рябоконь одразу кинув у бій Хльобаса в надії швидко скоротити відставання.

Не вийшло. Колосу вдалося збити ритм гри дрібними паузами (жовті картки отримував навіть Руслан Костишин), тримаючи гру без небезпечних моментів близько 10 хвилин. Десна розродилася гостротою аж на 84-й, коли Філіппов увірвався в штрафний та виконав точну подачу на Дегтярьова – Максим пробив головою з кількох метрів, однак запустив м'яч над поперечиною. Хльобас проявив себе аж у компенсований час, завдавши потужного удару метрів з 25-ти у праву дев'ятку – Волинець парирував! Зрештою, фінальний свисток зафіксував "суху" перемогу Колоса.

Таким чином, Колос набрав 17 очок, піднявшись на восьму позицію в турнірній таблиці УПЛ. Десна, маючи 27 залікових балів, залишається третьою, однак вже за кілька годин Динамо може обійти чернігівців.

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