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Гельзін звинуватив Баранку у фальсифікації документів і заявив, що Олімпік звернеться до Лозанни

13:55 525 Читать на русском
Гельзін звинуватив Баранку у фальсифікації документів і заявив, що Олімпік звернеться до Лозанни
Владислав Гельзін / фото із соцмереж

Президент Олімпіка Владислав Гельзін заявив, що голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка підробляв документи у справі про договірні матчі молодіжних команд донеччан.

"Його слова грунтуються ось на чому: була пропозиція, коли збирали батьків разом з футболістами в комітеті, де був присутній Франческо Баранка. Він особисто говорив, що потрібно сказати, шантажував. Хлопці відповідали: "Нам немає в чому зізнаватися". Шантаж і докази – це різні речі, шантаж – це ненормальний шлях.

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Нас не треба брати шантажем, криком і чим-небудь. Ми ж теж не з перукарні – ми беремо участь в Прем'єр-лізі, ми клуб з Донецька, який не кинув все, не опустив руки, не маючи можливості робити те, що робили раніше. Так, як поводиться цей "фахівець" – так з нами не треба чинити.

Ми зараз йдемо до Лозанни з цими фактами – про фальсифікації, підробки документів. Ми багато покажемо в суді – те, як італійський фахівець підробив коментарі експертів. Нібито експерти переглядали матчі – були названі прізвища і були підписи підроблені цих експертів.

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Ми вийшли на них – вони кажуть: "Ми не те що папери не підписували, ми матчів не бачили за участі Олімпіка". У нас є офіційні відповіді. Нічого собі! Фальсифікація документів – це кримінальна справа. З цим ми підемо в Лозанну і будемо відстоювати права свого клубу", – цитує Гельзіна Football.ua.

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Олімпік U-21 Олімпік U-21 Владислав Гельзін Владислав Гельзін Олімпік Олімпік Договірні матчі Франческо Баранка Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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