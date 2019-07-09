Олимпик подал иск на УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Донецкий Олимпик будет судиться с УАФ из-за дисквалификации своих молодежных команд.

Олимпик подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на комитет Украинской ассоциации футбола, сообщает FootballHub.

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Речь идет о Комитете по этике и честной игры, который возглавляет Франческо Баранка. Донецкий клуб намерен доказать, что Комитет занимался фальсификацией доказательств об участии его молодежной и юношеской команд в договорных матчах.

Ранее о намерении обратиться в CAS открыто заявлял президент Олимпика Владислав Гельзин. Баранка ответил, что положительно примет новости об обращении клуба в Лозанну и обратит внимание местного суда на причастность клуба к играм с фиксированным результатом.

Напомним, согласно регламенту чемпионата, Олимпик мог быть не допущен к следующему сезону украинской Премьер-лиги из-за дисквалификации команд U-21 и U-19. Но после поддержки со стороны других 11 клубов УПЛ "олимпийцам" выдали аттестат.

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