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Арбітр вибачився перед Шевчуком за зарахований з офсайду гол у матчі Шахтар – Олімпік

23:03 226 Читать на русском
Арбітр вибачився перед Шевчуком за зарахований з офсайду гол у матчі Шахтар – Олімпік
Шевчук та Альохін / сторінка Олега Баркова

Прес-аташе Олімпіка Олег Барков розповів, як асистент арбітра, який обслуговував матч між Шахтарем та Олімпіком, вибачився за своє рішення.

"Сьогоднішній матч між Олімпіком і Шерифом обслуговувала українська бригада рефері. За іронією долі, другий тайм поєдинку відпрацював Віктор Копієвський і його асистент Ігор Альохін. Саме ці арбітри прийняли невірне рішення в матчі Шахтар – Олімпік, яке вплинуло на підсумковий результат матчу, відібравши у нашої команди перемогу.

Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Помилка, яку бачили всі. Але і помиляються теж все, і ми це розуміємо. Ігор Альохін підійшов до В'ячеслава Шевчука і приніс свої вибачення за той момент. Респект, рухаємося далі", – написав Олег Барков на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у матчі 17 туру УПЛ Шахтар зустрічався з Олімпіком, на 90+2 хвилині Мораєс забив гол з офсайду, який було зараховано, та зробив рахунок 2:2. Після матчу Паулу Фонсека та В’ячеслав Шевчук емоційно посварились.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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Теги
Олімпік Олімпік Арбітри Шахтар - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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