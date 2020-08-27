Олімпік переглядає 5 гравців – у списку три легіонери
15:41 - Читать на русском
Донецький клуб має намір відчутно підсилитись до закриття трансферного вікна.
Олімпік повернувся до тренувань та розпочав перегляд потенційних новачків, повідомляє офіційний сайт клубу.
Олімпік розірвав контракти з двома українцями і взяв на перегляд трьох легіонерів, – ЗМІ
Серед футболістів на перегляді є троє латиноамериканців та два українці.
Нагадаємо, у своєму першому матчі нового сезону Олімпік поступився Динамо (1:4). У другому турі УПЛ до гравців донецького клубу очікує зустріч із СК Дніпро-1, поєдинок відбудеться 12 вересня.
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