Олімпік розірвав контракти з двома українцями і взяв на перегляд трьох легіонерів, – ЗМІ

Олімпік планує суттєво змінити склад за час перерви на матчі національних збірних.

Донецький клуб припинив співпрацю із захисником Павлом Лук'янчуком та форвардом Денисом Баланюком, стверджує SportArena.

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Лук'янчук виступав за Олімпік з вересня минулого року (12 матчів, один гол), а Баланюк із січня 2020-го (8 матчів, один гол). Також "олімпійці" готують підсилення, запросивши на перегляд двох бразильців та одного аргентинця. Раніше тренер команди Ігор Климовський анонсував приїзд вінгера, нападника і опорного півзахисника.

Нагадаємо, Олімпік розпочав чемпіонат України розгромною поразкою від Динамо з рахунком 1:4. Свій наступний матч донеччани проведуть аж 12 вересня – виїзд до СК Дніпро-1.

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