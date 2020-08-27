Олимпик просматривает 5 игроков – в списке три легионера
15:42 - Читати українською
Донецкий клуб намерен существенно усилиться до закрытия трансферного окна.
Олимпик вернулся к тренировкам и начал просмотр потенциальных новичков, сообщает официальный сайт клуба.
Олимпик разорвал контракты с двумя украинцами и взял на просмотр трех легионеров, – СМИ
Среди футболистов на просмотре трое латиноамериканцев и два украинца.
Напомним, в своем первом матче нового сезона Олимпик уступил Динамо (1:4). Во втором туре УПЛ на игроков донецкого клуба ожидает встреча с СК Днепр-1, поединок состоится 12 сентября.
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