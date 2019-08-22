Олімпік оголосив про підписання македонця Імері

Півзахисник Демір Імері підписав контракт з Олімпіком

"Я дуже радий перебувати тут і буду віддавати всього себе, щоб допомогти команді скоріше вибратися з дна турнірної таблиці. У нас відмінний підбір гравців для того, щоб побудувати конкурентоспроможну команду.

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Буду відвертим: зараз атмосфера в команді не найкраща. Олімпік програв чотири стартові поєдинки. Але я не сумніваюся, що ми виправимо цю ситуацію. Потрібно всім разом об'єднатися і сконцентруватися на старанній роботі та наступному матчі", – розповів Імері у коментарі офіційному сайту Олімпіка.

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Додамо, що півзахисник підписав контракт терміном на 2,5 роки і виступатиме під 31-им номером.