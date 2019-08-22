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Олимпик объявил о подписании македонца Имери

15:43 66 Читати українською
Олимпик объявил о подписании македонца Имери
Демир Имери / фото: ФК Олимпик

Полузащитник Демир Имери подписал контракт с Олимпиком

"Я очень рад находиться здесь и буду отдавать всего себя, чтобы помочь команде скорее выбраться со дна турнирной таблицы. У нас отличный подбор игроков для того, чтобы построить конкурентоспособную команду.

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Буду откровенным: сейчас атмосфера в команде не самая лучшая. Олимпик проиграл четыре стартовых поединка. Но я не сомневаюсь, что мы исправим эту ситуацию. Нужно всем вместе объединиться и сконцентрироваться на усердной работе и следующем матче", – рассказал Имери в комментарии официальному сайту Олимпика.

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Добавим, что полузащитник подписал контракт сроком на 2,5 года и будет выступать под 31-ым номером.

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