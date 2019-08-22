"Срна порекомендував Сабліча Гельзіну", – Франков

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів, хто запропонував кандидатуру Горана Сабліча на посаду головного тренера Олімпіка.

"Кажуть, президенту Олімпіка Владиславу Гельзіну порекомендував Горана Сабліча сам Даріо Срна", – повідомив Франков у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, що Сабліч став головним кандидатом на посаду головного тренера донецького Олімпіка. Додамо, що Срна та Сабліч раніше виступали у складі збірної Хорватії.

Дебют Горана у новому амплуа може відбутись у матчі проти колишньої команди хорватського наставника – київського Динамо. Гра відбудеться 24 серпня, початок о 19:30.

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