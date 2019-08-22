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"Срна порекомендував Сабліча Гельзіну", – Франков

11:04 775 Читать на русском
"Срна порекомендував Сабліча Гельзіну", – Франков
Горан Сабліч / azerisport.com

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков розповів, хто запропонував кандидатуру Горана Сабліча на посаду головного тренера Олімпіка.

 

"Кажуть, президенту Олімпіка Владиславу Гельзіну порекомендував Горана Сабліча сам Даріо Срна", – повідомив Франков у своєму Telegram-каналі.

"Це буде велике підсилення", – Гельзін анонсував призначення нового тренера Олімпіка

Нагадаємо, що Сабліч став головним кандидатом на посаду головного тренера донецького Олімпіка. Додамо, що Срна та Сабліч раніше виступали у складі збірної Хорватії.

Дебют Горана у новому амплуа може відбутись у матчі проти колишньої команди хорватського наставника – київського Динамо. Гра відбудеться 24 серпня, початок о 19:30.

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Теги
Даріо Срна Даріо Срна Динамо Динамо Олімпік Олімпік Горан Сабліч Горан Сабліч Динамо - Олімпік
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