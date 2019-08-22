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СК Дніпро-1 дозаявив швейцарця Сабатіні

12:25 558 Читать на русском
СК Дніпро-1 дозаявив швейцарця Сабатіні
Гріффін Сабатіні / Youtube

Півзахисник Гріффін Сабатіні став гравцем СК Дніпро-1.

Швейцарський півзахисник Гріффін Сабатіні потрапив до заявки СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, що Сабатіні народився у Зімбабве, проте має швейцарський та італійський паспорти.

Додамо, що останнім клубом півзахисника був швейцарський Волен U-23.

Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию

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Теги
Трансфери СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Гріффін Сабатіні Гріффін Сабатіні Трансфери чемпіонату України
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