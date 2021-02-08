"Вперше чую, що Селезньов може перейти в Олімпік. Ми не вели з ним переговори. Він грав у Колосі, потім у нього були якісь розбіжності з клубом.

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Ніхто на нас не виходив. Природно, нічого не можна загадувати наперед, але жодних контактів з Євгеном у нас не було. Нещодавно ми підписали молодого форварда Нкенга, який замінить Шахаба. Позицію з нападником закрили. У нас є два форварди", – сказав Гельзін у коментарі виданню FootBoom.

Нагадаємо, Селезньова відрахували з Колоса через порушення режиму – ЗМІ стверджували, що він випивав з Андрієм Вороніним напередодні спарингу з брестським Рухом. Тренер московського Динамо підтвердив зустріч з Євгеном, але категорично заперечує вживання алкоголю.

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