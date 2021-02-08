Беніто здивував амбітними планами Олімпіка на другу частину сезону
13:58 - Читать на русском
Нігерійський півзахисник Олімпіка Беніто, який виступає за донецький клуб на правах оренди з київського Динамо, підбив підсумки тренувальних зборів.
"Три тижні ми пліч-о-пліч готувалися до відновлення чемпіонату. Від зборів залишилися лише позитивні емоції. Олімпік повернувся в Україну, щоб перемагати. Ми дуже мотивовані.
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Упевнений, весняну частину турніру ми пройдемо значно рівніше і зможемо фінішувати там, де нас хочуть бачити вболівальники", – цитує Беніто офіційний сайт Олімпіка.
Нагадаємо, у першому офіційному матчі підопічні Ігоря Климовського зустрінуться з київським Динамо.
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