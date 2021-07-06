"У клубу все нормально. У нас немає жодних фінансових проблем, жодних заборгованостей. У нас немає емоцій йти далі в такому футболі. Одна порожнеча і розчарування. Тому відчути себе непотрібним і піти – не означає програти. Залишатися в таких умовах, з таким ставленням, і було б поразкою. Нас не хочуть бачити в чемпіонаті. Не будемо себе змушувати залишатися.

Доля Олімпіка в УПЛ – Гельзін назвав дату доленосного рішення

Після всього, що відбулося, у нас просто опускаються руки. Ми інвестували в футбол 22 роки, починаючи з донецького Металурга. Я був там віце-президентом. Потім створив Олімпік. Ми побудували школу з великою кількістю полів – з цього починали. З таким підходом наших футбольних функціонерів у мене опускаються руки. Якщо вони не хочуть бачити інвесторів у футболі – у мене є куди витрачати гроші. Нехай шукають інших. Я не ставлю крапку, обов'язково повернуся в футбол, пройде час.

Рішення буде прийнято сьогодні або, максимум, завтра. Воно продиктовано тим, що ми не хочем бути в такому футболі, який ведуть наші футбольні функціонери. Не через фінансові проблеми. Ми відпускаємо футболістів, щоб не чекали, могли спокійно працевлаштуватися. З усіма розійшлися, повністю виплатили зарплати.

Щодо апеляції... Поки що не можемо її подати, оскільки дотепер у нас немає повного тексту рішення. Обіцяли до кінця минулого місяця, а сьогодні вже шосте число наступного місяця. Звичайно, у правовому полі будемо далі боротися.

За всі роки, як і інші клуби із зони АТО, ми не отримали жодної допомоги від УАФ. Нас не покликали, не поговорили, не запропонували стадіон. Нічого.

Вдома ми втратили дуже класну академію. Повністю критий, з освітленням стадіон, поставили там сучасне табло з повторами – не встигли зіграти там жодного матчу. Там були і готель, і відновлювальний центр. Заклали комунікації під манеж за розміром футбольного поля. Ще кілька полів хотів побудувати. У нас всього було п'ять полів стандартного розміру, три – зменшеного. Такі умови в Україні ще потрібно пошукати. Ми тоді планували бути академією, але так вийшло, що стали вигравати і пішли далі.

Люди, які заробляють на футболі, і ті, хто в нього інвестують, – мислять по-різному. Ми, президенти, інвестуємо у футбол. У футбольних функціонерів споживацьке ставлення до футболу. Їм наплювати – ми їм не до вподоби. Олімпік сім років поза домом, а нам ще палки в колеса вставляють. Залишатися в такій ситуації, як зараз, ми не можемо. Не хочеться інвестувати в такий футбол, як сьогодні. Це біда. У мене немає політичних амбіцій, я не перебуваю в партіях. Я інвестую через любов до футболу, але сьогодні просто опустилися руки", – сказав Гельзін у коментарі 1927.kiev.ua.

Таке рішення президента Олімпіка пов'язують із його дискваліфікацією на 5 років за лайку на адресу арбітрів та посадових футбольних осіб після матчу з Шахтарем. У сезоні 2020/21 команда фінішувала на 13-му місці УПЛ.

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