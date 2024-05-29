Дулуб і Ко розпочали реорганізацію складу за підсумками сезону.

Нападник Італо Магната більше не виступатиме за ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкасців.

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Нагадаємо, 20-річний легіонер приєднався до команди Олега Дулуба у січні 2024 року, ставши першим бразильцем в історії клубу. Італо, однак, так і не вдалось дебютувати в основі – він грав виключно за команду U-19 (в 11 матчах не забив жодного гола).

За інформацією Sport.ua, Магната залишив ЛНЗ ще до завершення сезону.

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