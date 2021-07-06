Президент донецького клубу Владислав Гельзін прокоментував чутки про те, що його команда може припинити існування і не візьме участь у наступному чемпіонаті УПЛ.

"На даний момент жодних таких рішень немає. У середу ми зможемо дати офіційну інформацію", – сказав Гельзін у коментарі Meta Ratings.

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До слова, рішення про подальшу долю донецької команди Владислав Гельзін озвучить після особистої зустрічі з президентом УАФ Андрієм Павелком, яка запланована на першу половину дня 7 липня.

Нагадаємо, Олімпік виступає в УПЛ з 2014 року. Минулого сезону донецька команда посіла передостанню сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення заборонити президенту Олімпіка Владиславу Гельзіну займатися будь-якою футбольною діяльністю терміном на п'ять років. Причиною стала скандальна поведінка бізнесмена після матчу з Шахтарем.

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