"У клуба все нормально. У нас нет никаких финансовых проблем, никаких задолженностей. У нас нет эмоций идти дальше в таком футболе. Одна пустота и разочарование. Поэтому почувствовать себя ненужным и уйти – не значит проиграть. Оставаться в таких условиях, с таким отношением, и было бы поражением. Нас не хотят видеть в чемпионате. Не будем себя заставлять оставаться.

Судьба Олимпика в УПЛ – Гельзин назвал дату судьбоносного решения

После всего, что произошло, у нас просто опускаются руки. Мы инвестировали в футбол 22 года, начиная с донецкого Металлурга. Я был там вице-президентом. Затем создал Олимпик. Мы построили школу с большим количеством полей – с этого начинали. С таким подходом наших футбольных функционеров у меня опускаются руки. Если они не хотят видеть инвесторов в футболе – у меня есть куда тратить деньги. Пусть ищут других. Я не ставлю точку, обязательно вернусь в футбол, пройдет время.

Решение будет принято сегодня или максимум завтра. Оно продиктовано тем, что мы не хотим быть в таком футболе, который ведут наши футбольные функционеры. Не из-за финансовых проблем. Мы отпускаем футболистов, чтобы не ждали, могли спокойно трудоустроиться. Со всеми разошлись, полностью выплатили зарплаты.

Относительно апелляции... Пока еще не можем ее подать, так как до сих пор у нас нет полного текста решения. Обещали до конца прошлого месяца, а сегодня уже шестое число следующего месяца. Конечно, в правовом поле будем дальше бороться.

За все годы, как и другие клубы из зоны АТО, мы не получили никакой помощи от Ассоциации футбола Украины. Нас не позвали, не поговорили, не предложили стадион. Ничего.

Дома мы потеряли очень классную академию. Полностью крытый, с освещением стадион, поставили там современное табло с повторами – не успели сыграть там ни одного матча. Там была и гостиница, и восстановительный центр. Заложили коммуникации под манеж по размеру футбольного поля. Еще несколько полей хотел построить. У нас всего было пять полей стандартного размера, три – уменьшенного. Такие условия в Украине еще нужно поискать. Мы тогда планировали быть академией, но так получилось, что стали выигрывать и пошли дальше.

Люди, которые зарабатывают на футболе, и те, кто в него инвестируют, – мыслят по-разному. Мы, президенты, инвестируем в футбол. У футбольных функционеров потребительское отношение к футболу. Им наплевать – мы им не угодны. Олимпик семь лет вне дома, а нам еще палки в колеса вставляют. Оставаться в такой ситуации, как сейчас, мы не можем. Не хочется инвестировать в такой футбол, как сегодня. Это беда. У меня нет политических амбиций, я не состою в партиях. Я инвестирую из-за любви к футболу, но сегодня просто опустились руки", – сказал Гельзин в комментарии 1927.kiev.ua.

Такое решение президента Олимпика связывают с его дисквалификацией на 5 лет за брань в адрес арбитров и должностных футбольных лиц после матча с Шахтером. В сезоне 2020/21 команда финишировала на 13-м месте УПЛ.

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