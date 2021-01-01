Донецький Олімпік не відстає від інших українських клубів та ретельно готується до зимових зборів.

Донеччани в рамках підготовки до другого кола УПЛ проведуть товариський поєдинок з Будучностю. Про це йдеться на сайті чинного чемпіона Чорногорії.

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Матч відбудеться 30 січня у турецькій Анталії. Саме там підопічні Ігоря Климовського запланували провести зимовий збір.

Зауважимо, на паузу в Прем'єр-лізі Олімпік пішов сьомим, маючи у своєму активі 17 пунктів.

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