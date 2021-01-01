Олимпик на сборах сыграет с чемпионом Черногории
13:55 - Читати українською
Донецкий Олимпик не отстает от других украинских клубов и тщательно готовится к зимним сборам.
Дончане в рамках подготовки ко второму кругу УПЛ проведут товарищеский поединок с Будучностью. Об этом говорится на сайте действующего чемпиона Черногории.
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Матч состоится 30 января в турецкой Анталии. Там подопечные Игоря Климовского запланировали провести зимний сбор.
Заметим, на паузу в Премьер-лиге Олимпик пошел седьмым, имея в своем активе 17 пунктов.
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