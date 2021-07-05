Донецький Олімпік перебуває на межі зникнення. Про це повідомив колишній прес-аташе клубу.

Олімпік не виступить в новому сезоні УПЛ з імовірністю 99%, стверджує журналіст Tribuna.com Олег Барков.

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Зазначається, що у клубу немає боргів, а на контракті залишилося лише сім футболістів: Бетім Халімі, Андрій Чекотун, Ігор Снурніцин, Євген Цимбалюк, Таллес Бренер, Джео Екра і Таддеус Нкенг.

Нагадаємо, раніше Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення заборонити президенту Олімпіка Владиславу Гельзіну займатися будь-якою футбольною діяльністю терміном на п'ять років. Причиною стала скандальна поведінка бізнесмена після матчу з Шахтарем.

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