Українську Прем'єр-лігу, схоже, вже зовсім скоро чекає грандіозна рокіровка за участі чотирьох клубів.

Десна та Олімпік не братимуть участі у розіграші УПЛ сезону 2021/22. Причиною є серйозні фінансові проблеми, стверджує журналіст Олег Ящук.

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За інформацією джерела, дуже плачевна ситуація у чернігівців. Її представники вже вирушили в Москву до головного акціонера з надією вирішити питання.

Наразі є два претенденти, які можуть замінити Десну та Олімпік в еліті – це Минай та Металіст Ярославського. Поки тривають перемовини. Інформація про участь Металіста в еліті з'являлась ще понад два тижні тому.

Зауважимо, Минай за підсумками кампанії УПЛ 2020/21 понизився у класі, посівши останню сходинку, Десна фінішувала шостою, а Олімпік – тринадцятим. Харків'яни ж підвищились із Другої у Першу лігу.

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