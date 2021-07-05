Донецкий Олимпик находится на грани исчезновения. Об этом сообщил бывший пресс-атташе клуба.

Олимпик не выступит в новом сезоне УПЛ с вероятностью 99%, утверждает журналист Tribuna.com Олег Барков.

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Отмечается, что у клуба нет долгов, а на контракте осталось всего семь футболистов: Бетим Халими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Таллес Бренер, Джео Экра и Таддеус Нкенг.

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить президенту Олимпика Владиславу Гельзину заниматься любой футбольной деятельностью сроком на пять лет. Причиной стало скандальное поведение бизнесмена после матча с Шахтером.

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