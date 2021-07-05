Олимпик на 99% прекратит существование, – журналист
Донецкий Олимпик находится на грани исчезновения. Об этом сообщил бывший пресс-атташе клуба.
Олимпик не выступит в новом сезоне УПЛ с вероятностью 99%, утверждает журналист Tribuna.com Олег Барков.
Металлист Ярославского и Минай могут начать сезон 2021/22 в УПЛ – два клуба снимутся из элиты
Отмечается, что у клуба нет долгов, а на контракте осталось всего семь футболистов: Бетим Халими, Андрей Чекотун, Игорь Снурницын, Евгений Цымбалюк, Таллес Бренер, Джео Экра и Таддеус Нкенг.
Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить президенту Олимпика Владиславу Гельзину заниматься любой футбольной деятельностью сроком на пять лет. Причиной стало скандальное поведение бизнесмена после матча с Шахтером.
Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21