Олімпік мінімально поступився Будучності – долю спарингу визначив пенальті
Донецький Олімпік провів черговий контрольний поєдинок на тренувальних зборах. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Товариські матчі.
Олімпік – Будучность – 0:1
Гол: Бозовіч, 27, (пен.)
Перша половина зустрічі проходила на рівних, проте все змінив епізод на 27 хвилині. Снуріцин підіграв собі рукою у штрафному, а Бозовіч впевнено реалізував пенальті. По перерві Олімпік мав кілька нагод, аби зрівняти рахунок, проте Будучность втримала перемогу.
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Зазначимо, що наступний матч донеччани проведуть 4 лютого – суперником "олімпійців" стане львівський Рух.
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