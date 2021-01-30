Сегунда, 23-й тур

Ов'єдо – Альбасете – 0:1

Гол: Зозуля, 58

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Господарі намагались володіти перевагою протягом усього поєдинку, але фортуна сьогодні була на боці Альбасете, а героєм матчу став український форвард.

У другому таймі після подачі гостей з кутового Роман Зозуля переграв суперників у повітрі та у своєму стилі головою перевів м'яч у дальній кут. Цей гол є дуже важливим для українця, адже востаннє Роман забивав ще у жовтні.

Перемога дозволила Альбасете покинути зону вильоту та закріпитись на 17-й сходинці, Ов'єдо – 12-й.

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