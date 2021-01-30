Товарищеские матчи.

Олимпик – Будучность – 0:1

Гол: Бозович, 27, (пен.)

Первая половина встречи проходила на равных, но все изменил эпизод на 27 минуте. Снурицын подыграл себе рукой в штрафной, а Бозович уверенно реализовал пенальти. После перерыва Олимпик имел несколько возможностей, чтобы сравнять счет, однако Будучность удержала победу.

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Отметим, что следующий матч дончане проведут 4 февраля – соперником "олимпийцев" станет львовский Рух.

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