Двобій 15-го туру УПЛ між Олімпіком та СК Дніпро-1, який мав відбутись 19 лютого, перенесено через погіршення погодних умов, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Новою датою проведення гри було визначено 22 лютого, початок о 19:00. Нагадаємо, у минулому турі вже переносилась зустріч Колоса та Шахтаря через подібні причини.

Наразі Олімпік розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, СК Дніпро-1 – 11-й.

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