Олимпик – СК Днепр-1: УПЛ перенесла матч 15-го тура
16:56 - Читати українською
Непогода продолжает вносить коррективы в расписание поединков чемпионата Украины.
Поединок 15-го тура УПЛ между Олимпиком и СК Днепр-1, который должен был состояться 19 февраля, перенесено из-за ухудшения погодных условий, сообщает официальный сайт турнира.
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Новой датой проведения игры было определено 22 февраля, начало в 19:00. Напомним, в прошлом туре уже переносилась встреча Колоса и Шахтера из-за подобных причин.
Сейчас Олимпик расположился на 8-й строчке турнирной таблицы УПЛ, СК Днепр-1 – 11-й.
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